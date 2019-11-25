- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Katar'a gitti.

25.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:58
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti

Erdoğan 'a hareket etti

- Cumhurbaşkanı , Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Katar'a gitti.

Ankara Esenboğa Havalimanından hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar, bürokratlar ve gazeteciler eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin beşinci toplantısına katılacak.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti
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