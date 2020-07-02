Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
02.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:37

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile birlikte özel uçak 'TUR' ile saat 12.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Vali Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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