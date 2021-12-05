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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyarette bulunacak

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyarette bulunacak

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile El Sani'nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla Doha'da icra edilecek Stratejik Komite Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alacak.

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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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