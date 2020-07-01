Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Temmuz 2020 tarihinde Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılacak görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA