Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidecek CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında yarın Katar'a gidecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında yarın Katar'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılacak görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA