Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan ayrıldı

Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsten halkı selamlaması Helikopterden detay Helikopterin havalanması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsten halkı selamlaması

Helikopterden detay

Helikopterin havalanması

KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından Abana ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeden ayrılırken Cumhurbaşkanlığı otobüsünden vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'dan ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor

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