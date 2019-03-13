- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz."

Erdoğan: "Binlerce tır silah verilen YPG'li katiller, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma hevesine kapılıyorsa bunun müsebbibi terör örgütlerine şaşı bakanlardır."

Kaynak: AA