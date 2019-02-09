Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı. AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıklarımız, hep beraber bir araya gelecek ve nasıl bir eylem yapacağız, başsavcının verdiği raporu alacak, buna göre de adımlarımızı atacağız. Ama bunlar kararlı adımlar olacak."

Kaynak: AA