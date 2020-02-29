Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.

29.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir
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