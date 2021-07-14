Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızda tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızda tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızda tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızda tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var" - Haberler
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