Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu...
01.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu