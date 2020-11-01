Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu...

01.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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