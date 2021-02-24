Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı,...

24.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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