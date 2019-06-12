Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et