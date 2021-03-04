Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı"
04.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:19
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı