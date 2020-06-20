CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARS BARAJI AÇILIŞ TÖRENİNE TELEKONFERANSLA KATILDI (1) Gülseli KENARLI-Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı'nın açılış törenine telekonferansla katıldı.

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı'nın açılış törenine telekonferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden bağlandığı törende, "Türkiye'yi bir gerdan gibi kuşatan barajlar silsilesine yeni bir halka ekliyoruz. Hükümete geldiğimizde ülkemizde 276 baraj vardı, bugün ise 585'inci barajı kazandırıyoruz. Proje ile 475 bin dekar toprak sulanarak yılda 300 milyon lira gelir elde edilecek" dedi.

"YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN EKONOMİDE ÇOK CİDDİ İVME BEKLİYORUZ"

Erdoğan, "Bu yatırımlar Türkiye'nin son 18 yılda geldiği seviyenin göstergesidir. Engelleme çabalarına rağmen dev projelerle ülkemizi geleceğe hazırlamayı sürdürdük. Biz büyüdükçe, güçlendikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar arttı. 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme oranını elde ettik. Ülkemize yönelik her saldırıda daha fazla tecrübe, daha fazla güç elde ettik. Ekonomide aldığımız önlemlerin etkilerini mayıs ayından itibaren görmeye başladık. Türk lirasını dünya çapında işlem gören istikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomide çok ciddi bir ivme bekliyoruz" diye konuştu.

"TEMİZLİK MASKE MESAFE"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde yayınlanan rakamlar salgınla mücadele mevzi kaybetmeye başladığımıza işaret ediyor. Salgının üstesinden gelmenin yolu, maske, mesafe ve temizlikten geçiyor. Bu sıralamayı baş harflerini anlamlı kılmak için küçük bir takdim tehir ile değiştirerek tekrarlamak istiyorum: 'Temizlik, maske, mesafe.' Yani Tamam. İnşallah bu kurallara riayet ederek salgını gündemimizden çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA