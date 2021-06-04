Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar" -"Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler" -"Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar"

-"Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler"

-"Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır. Bunun için camilerimize, kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız"

-"İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur"

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar" - Haberler
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