Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar" -"Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler" -"Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır.