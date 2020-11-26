Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz"

26.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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