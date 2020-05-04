Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs 11.00- 15.00 saatleri arası olacak. "Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek. 0-14 yaş 13 Mayıs çarşamba günü yürüme mesafesi ile tahditli olarak çıkabilecek, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs cuma günü aynı şartlarda dışarı çıkabilecek. "İlk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz giriş çıkış sınırlaması için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya Mersin ve Muğla'dır"dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA