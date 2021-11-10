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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti (3)'DOSTANE GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti (3)

'DOSTANE GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti

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