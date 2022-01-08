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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 4 yıl aranın ardından bir kez daha ağırladı.

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 4 yıl aranın ardından bir kez daha ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya- Karaman Hızlı Tren Hattı'nın yanı sıra 70 farklı projenin açılışını yapmak üzere Karaman'a geldi. Erdoğan, açılış töreninin ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine gelerek 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen Karaman İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitenin gelişimi ve gelecek döneme ilişkin projeleri hakkında Rektör Namık Ak'tan bilgi aldı. Rektör Namık Ak görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hattat Muhammed Naddah'ın yaptığı 'Ya Hazreti Sultan Yunus Emre' yazılı eseri takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından KMÜ'de kendisi için düzenlenen uğurlama töreni ile Karaman'dan ayrıldı.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (4)

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