Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım...
05.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel