Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım...

05.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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