Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in incisi Rize'nin hakettiği konuma gelmesi için koşuyoruz,...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu.
15.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. (1)
Kaynak: AA