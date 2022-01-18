Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak. İnşallah 2023'e biz bu işi yetiştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi aldık.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title