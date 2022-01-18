Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak.
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak. İnşallah 2023'e biz bu işi yetiştireceğiz."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri