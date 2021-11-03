Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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