Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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