Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'deki doğal gaz rezervi) Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. (2)

Erdoğan: "Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek."

Erdoğan: "(Karadeniz'deki doğal gaz rezervi) Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum."

Kaynak: AA