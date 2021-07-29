Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir elbette son da olmayacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir elbette son da olmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir elbette son da olmayacaktır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkali-2 kuyusunda gaz akış testini gerçekleştirerek doğalgaz çalışmalarında önemli bir dönüm noktasının geride bırakıldığını belirterek, "Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir elbette son da olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkali-2 kuyusunda gaz akış testini gerçekleştirerek doğalgaz çalışmalarında önemli bir dönüm noktasının geride bırakıldığını belirterek, "Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir elbette son da olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir elbette son da olmayacaktır" diyerek, "Bu akşam Türkali-2 kuyusunda gaz akış testini gerçekleştirerek doğal gaz çalışmalarımızda önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık. İnşallah yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız" ifadelerine yer verdi.

"Son bir yılda keşfettiğimiz doğalgaz 540 milyar metreküp" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'yılından bu yana 14 adet derin deniz kuyusu açıldığını belirterek, "Akdeniz ve Karadeniz'deki 2 ve 3 boyutlu sismik aramalarımızı 6-7 katına çıkardı. Önümüzdeki yıl 169 km boruyu denizin dibine döşeyeceğiz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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