Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadan karaya 4 bin 200 metre uzanan devasa 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadan karaya 4 bin 200 metre uzanan devasa 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadan karaya 4 bin 200 metre uzanan devasa 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü, millete devlete kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadan karaya 4 bin 200 metre uzanan devasa 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü, millete devlete kalacak." - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

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