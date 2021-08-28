Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile halkı selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile halkı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile halkı selamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile birlikte halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile birlikte halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in davetine icabetle Karadağ'a gelmişti. Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı ile halkı selamladı. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Djukanovic'in selamına alkışlarla karşılık verdi.

Erdoğan'a Karadağ ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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