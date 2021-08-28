Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile görüştü

PODGORICA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da resmi törenle karşılanmasının ardından Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki liderin, ortak basın toplantısı düzenlemek üzere kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı