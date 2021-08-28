Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç'i kabul etti
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in davetine icabetle geldiği Karadağ'da temaslarına devam ediyor. Karadağ'da resmi törenle karşılanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ve Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç'i kabul etti. - PODGORICA

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç'i kabul etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç'i kabul etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç'i kabul etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç'i kabul etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç'i kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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