Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının aile kabristanına gelerek dua etti.

13.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının aile kabristanına gelerek dua etti. Vatandaşlar mezarlık girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek burada anne ve babasının aile kabristanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezar başında dua etti. Mezarlığa giriş yaptığı esnada vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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