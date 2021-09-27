Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı şehitlerini andı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı şehitlerini andı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı şehitlerini andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Karabağ Savaşı şehitlerini andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Karabağ Savaşı şehitlerini andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2'nci Karabağ Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.


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