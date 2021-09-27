Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı şehitlerini andı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Karabağ Savaşı şehitlerini andı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Karabağ Savaşı şehitlerini andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2'nci Karabağ Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri