Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı-2.
03.11.2019 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı-2
Kaynak: DHA
VİDEO: Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...