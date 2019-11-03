Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...

Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı-2.

03.11.2019 16:11
Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı-2

Kaynak: DHA

VİDEO: Cumhurbaşkanı erdoğan, kara kuvvetleri komutanlığı ileri müşterek harekat merkezi'ni...
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