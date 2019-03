Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapısında nöbet tuttukları Anayasa Mahkemesi'nden ayrılıp buraya gelemezler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Onlar parti içi mücadelelerinden fırsat bulup Ankara'dan çıkamazlar"

MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatan toprağı üzerinde ameliyat yapılmasına göz yummayacaklarını belirterek, "Birileri 10 binlerce tır silah vererek etrafımızı terör koridoruyla kuşatıp, bizi Anadolu'da sıkıştırmak istiyor. Birileri ekonomimizi; kur, faiz enflasyon cenderesine alarak, Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor" dedi.

Partisi tarafından Muş Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitinge binlerce vatandaş katıldı. "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısı eşliğinde platforma çıkan ve şarkıya eşlik eden Erdoğan, yağmur yağışı altında bekleyen kalabalığı selamladı. "Muş'u ve sizleri çok özledim. Aramızdaki şu muhabbeti anlatmaya inanın kelimeler yetmez" diyen Erdoğan, "Muş'un her bir ilçesinin tadı apayrıdır. 81 vilayetimizin, 82 milyon vatandaşımız bizim gözümüzde aynıdır. Bu vatana öyle kuru sözle değil, imanla, aşkla bağlıyız. Tam kırk yıldır yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Kim ne derse desin, gönüllerimize asla sınır çizdirmeyiz. Allah'ın izniyle Malazgirt'ten tutun da merkeze kadar inanıyorum ki bu seçimde Muş'un hanımları bu işin kaderini belirleyecek. Çünkü kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde hanımlar var. Ebedi kardeşliğimize leke sürdürmeyiz. Kim hangi oyunu çevirirse çevirsin, aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyiz. Vatan toprağı üzerinde ameliyat yapılmasına göz yummayız. Buna önce benim Muşlu kardeşlerim izin vermez. Bu topraklar; birlik ve beraberliğin kıymetini çok iyi bilir. Muş'ta işgalin, devletsizliğin ne kadar çetin bir imtihan olduğunu çok iyi biliyor. Şu güzelliğe bakın, şu muhteşem duruma bak. Bu yağmura, bu rahmete rağmen yol boyunca binlerce Muşlu kardeşimi gördüm, şimdi sizleri aynı şekilde görüyorum. Yine birlikte ve iç içesiniz, Allah sizden razı olsun" dedi.

"İstanbul fethine kabullenemeyen müstevli uşaklarına inat, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

Ağrı'dan kucak dolusu selamlar getirdiğini de dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah pazar günü sizler yeni bir tarih yazacaksınız. Buna hazır mıyız? Tüm hanım kardeşlerim, kapı kapı dolaşıyor musunuz? Durmak yok. Muş 1. Dünya Savaşında tam 2 yıl boyunca Rus ve Ermeni çetelerinin saldırıları altında büyük yıkımlar, zulümler yaşamıştır. Ama Muş, diğer Anadolu şehirleriyle aynı bugün gibi kenetlenerek, işgalin yaralarını kısa sürede sarmıştır. Nasıl bir asır önce bu toprakları kanımızla tekrar vatanımız kılmışsak, namerdin alnına zaferi beraber kazımışsak, bugün de bölücü heveslere aynı iradeyle karşı çıkıyoruz. 34 yıldır Kürt kardeşlerimizin canından, evlatlarının kanından beslenen canilere, PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partinin mensuplarına inşallah bu topraklarda yer olmağını Pazar günü göstereceğinize inanıyorum. Kardeşlerim bunların bir hizmeti oldu mu? Bunlar çukur, çamur, çöp. Sadece bunu yaptılar. Güneydoğu'da binaların altında tüneller açanlar bunlar değil miydi? Bunlar hizmet için yoklar, yapmak için yoklar. Bunlar yıkmak için varlar. Bunlar 14-15 yaşındaki sabileri analarından koparıp Kandil'e kaçıranlar değil mi? Diyarbakır Belediyesi önünde inim inim inleyen anaların sesini bu terör örgütü duydu mu? Bunlar bana geldiler, oturup dertleştim. Şu anda bile o Kandil'dekiler, 13-14-15-16 yaşındaki Kürt kızlarını kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlara pazar günü bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı? Bunu yapalım. Okullarımızı, camilerimizi, kütüphanelerimizi yakan alçakları dün olduğu gibi bugün de yine beraber hezimete uğratacağız. Bir daha mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin, ezanı Muhameddiler semalarımızda eksilmesin diye hep birlikte sırt sırta verip çetin bir mücadele yürütüyor. Bunlara aman yok. İstanbul fethine kabullenemeyen müstevli uşaklarına inat, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çok açık ve net söylüyorum. 100 yıl önce bu topraklarda verilen mücadele ile bugün bizim Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de verdiğimiz mücadele arasında hiçbir fark yoktur. 104 sene önce Çanakkale'de ne için savaşmışsak, bugün de aynı gaye uğruna canımızı dişimize takmışız. Biz farklı düşünsek bile birileri hala tarihe bakıp öc almanın, intikam almanın, İstanbul'u Konstantinopole çevirmenin hesabını yapıyor. Birileri hala bu toprakları çok görüyor. Birileri hala Türk ve Kürd'ün, Arapla Çerkezin, Sunniyle Alevinin arasına derin uçurumlar kazmaya çalışıyor. Birileri 10 binlerce tır silah vererek, etrafımızı terör koridoruyla kuşatıp, bizi Anadolu'da sıkıştırmak istiyor. Birileri ekonomimizi; kur, faiz enflasyon cenderesine alarak, Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor. Birbirimizi Allah için sevmemizi, bu terör örgütü hazmedemiyor. Birileri hala göğü delen minarelerimize, gökyüzünü günde 5 vakit Allah-u Ekber nidalarıyla süsleyen ezanımıza tahammül edemiyor. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için de mesajlarını ya Kandil'den, ya Pensilvanya'dan, ya Suriye'den ya Irak'tan ya Avrupa Parlamentosu'ndan, ya da 16 bin 500 kilometreden veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla gönderiyor. Biz de onlara cevabımız Muş'tan rabiamızla veriyoruz. Öyle gür bir seda ile seslenelim ki Türkiye duysun, Avrupa duysun, Pensilvanya duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemizin tökezlemesini, milletimizin zayıf düşmesini bekleyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.

"CHP zihniyetinin insanımızın yüreğinde açtığı yaralara şifa olmaya çalışıyoruz"

Türkülerin, bizim bin yıllık hikayemizin söze saza nakşedilmiş hayli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ne diyor o Muş türküsünde; güz gelince çöker duman, yaz gelince çayır çimen. Aşıkları eder figan, yanar gider Muş Ovası, Karasu akar boyunca, Murat suyu gider ince, dolaşır gider boyunca, şen olasın Muş Ovası. Evet biz de Muş Ovası şen olsun, Muş sen olsun, Muşlu kardeşlerim mutlu ve huzurlu olsun diye sizlerin hizmetkarı olduk. Sizlere efendi olmadık, hizmetkar olduk. Kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir vatandaşımızı bir birinden ayırmadan 81 ilimizin her birine eserlerimizle imzayı atıyoruz. Bir taraftan yılların ihmalini gideriyor, bir taraftan CHP zihniyetinin insanımızın yüreğinde açtığı yaralara şifa olmaya çalışıyoruz. Bölgelerimiz arasında artık gelişmişlik farkı olmasın. Ankaralının faydalandığı hizmetlerden Van, Ağrı, Muşlu kardeşlerim faydalansın diye gayret gösteriyor. Hiç kimse bu topraklarda kendisini yalnız hissetmesin diye mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında "17 yıldır ne yaptınız?" diye yaptığı konuşmayı kalabalığa izlettiren Erdoğan, şöyle dedi:

"Bay Kemal diyor ya, 17 yıldır ne yaptınız. İşte yaptıklarımız" diyerek hayata geçirdikleri hizmetleri sinevizyondan izlettirdi. Daha sonra yapılan hizmetleri tek tek anlatan Erdoğan, Muş'a 17 yılda 11,5 katrilyonluk yatırım yaptıklarını belirtti. Muş'a iki tane millet bahçesi de yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Hem CHP hem de ittifak ortağı HDP bizim baraj inşa etmemize karşı çıktılar. Kimi zaman güvenlik kimi zaman çevre dediler. Hep bir kulp takıp bizi engellemeye çalıştılar. Her ne yaptılarsa bize mani olamadılar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmamıza set vuramadılar. Baktılar olmuyor, şimdide yaptığımız barajlara çamur atmaya başladılar. Türkiye'nin dört bir yanına son 17 yılda inşa ettiğimiz baraj sayısı, 563'dür. CHP'nin başındaki zatın yolu buraya düşmez. Kimi söylüyorum? Bay Kemal. Onlar kısır gündemlerinden, parti için mücadelelerinden fırsat bulup Ankara'nın dışına çıkamazlar. Onlar yasakları savunmak, yatırımları sabote etmek için kapısında nöbet tuttukları Anayasa Mahkemesinden ayrılıp buraya gelemezler. CHP Genel Başkanının yolu ola ki Muş'a düşerse, emin olun ki tıpkı Hatay'da yaptığını burada da yapacaktır."

"CHP ve onun ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı dinlettirdikten sonra yapılan barajları gösteren Erdoğan, "Ziya Paşa diyor ki 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Hatay'daki 5 barajı söyledim, yanında bir göleti. Eserlerle konuşuyorum. Bay Kemal senin ömrün yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Buraya gelirse Alpaslan-1 Barajını da inkar edecek. Yarısından fazlasını bitirdiğimiz Alpaslan-2 Barajını da inkar edecek. Siz söyleseniz de Bay Kemal Muş'ta son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 83 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtığımızı ret edecektir. Allah kimsenin basiretini bağlamasın. Allah kimseyi Bay Kemal'in durumuna düşürmesin. Çünkü insanın bir kere basireti bağlanınca, gözünün gönündeki göremez. Gözü vardır göremez, kulağı vardır duymaz, dili vardır konuş, kalbi mühürlüdür. İhtiraslarını aklının, vicdanının önüne koyan birisi, ne kadar uğraşırsanız da hakikati kabul etmez. İşte Muş'tan tüm Türkiye'ye görüntülerle beraber seslendim. CHP ve onun ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz. Muşlu çiftçilerimize destek olmayı, onlar istemese de sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz 4,5 sene daha ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Bu devletin başında mı? Bitti. Biz devlet olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Muşlu üreticilerimize 977 trilyon tarımsal destek verdik. Türkiye genelinde bu yılın ilk üç ayında 8 milyar 777 milyon liralık destek sağlamış olduk. Muşlu çiftçilerimiz de payını alacaklar" diye konuştu.

Erdoğan'dan Muş halkına müjde

Muş'a müjde de veren Erdoğan, "Size müjdelerle geldik. Muş OSB'de 3 milyon Euro'luk ekipmanlarla donatacağımız ortak kullanım atölyesi kuruyoruz. İşletmelerimizin öz sermayeleriyle edinemedikleri makine ve ekipmanları burada kullanmalarını mümkün kılıyoruz. Böylece OSB'nin hem teknik hem de beceri kapasitesini güçlendiriyoruz. Muş'un tabi güzelliklerinden daha fazla istifada etmemiz gerekiyor. Bölgede terör örgütünün vesayeti kırıldıkça, hem daha fazla yatırım hem fazla turist çekiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin turizm gelirleri, son yıllarda ciddi oranda artmaya başladı. Bir dönemde terör örgütünün cirit attığı yerlere artık emniyet geldi. Huzur, barış ve esenlik geldi. Tarihi Çarşı Sokak projesini başlattık. Bu proje ile yeni Erzurum ve Bitlis caddelerini tarihi dokuyu özgün bir şekilde yenileyeceğiz. Tarım Master planı hazırlıyoruz" dedi.

"Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanları, yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP'ye oy topluyor"

HDP Muş Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık'ı da isim vermeden eleştiren Erdoğan, "Büyük bir zaferle inşallah bu seçimden çıkmamız lazım. Bu seçimler sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Tüm dünyaya mesajımı vereceğiz. Güneyimizde kurulmaya çalışan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için, bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz. Bize kilometrelerce öteden 'boğazın ötesine geçmeyin' diye tehditler savuranlara hadlerini bildirmek için 31 Mart seçimleri mühim. Bunun için hanım kardeşlerim çok çalışıyor muyuz? Öyle bir seslenelim ki İslam düşmanı senaratoründen batıdaki İslam düşmanlarına varıncaya kadar hepsine gereken cevabı verelim. Neo nazi terörüne 50 bin Müslüman'ı kalleşçe katleden caniye iki laf etmek yerine saldırının ve saldıranların yanında duranlara cevabını verelim. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanları, yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP'ye oy topluyor" ifadelerini kullandı.

"(Temelli) Defolsun gitsin orada yaşasın"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçimlerle ilgili yaptığı bir konuşmayı da kalabalığa dinlettiren Erdoğan, "Şimdi ben size bir şey söylüyorum. Bu adam Kürt mü? Kürt değil. Ne üdüğü belirsiz, ama benim Kürt kardeşlerim üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Ne diyor? 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda AK Parti ve MHP'ye oy kaybettireceğiz.' Kardeşlerim, Muş'tan soruyorum? Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege ve Marmaramız var, ama Kürdistan diye bir bölge yok. Bu ne üdüğü belirsiz kişi eğer Kürdistan'da yaşamak istiyorsa, Irak'ın kuzeyinde var. Defolsun gitsin orada yaşasın. Ama bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinde biz Türk'üyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Romanıyla biz hep birlikte yaşıyoruz. Bizim bir sıkıntımız yok, ama bunların sıkıntısı var. İşte Pazar, beka meselesi diyoruz ya, işte bunun da cevabı olacak. Onun için çok çalışmalıyız. 31 Mart'ta sizden güçlü bir destek bekliyoruz. Demokrasi bayramımız şimdiden kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Kenevirden dokunmuş torbalardan çay dağıtan Erdoğan, daha sonra mitingini tamamladı.

Kaynak: İHA