Erdoğan Raife Ninenin Son Arzusunu Yerine Getirmek İçin Ziyaretine Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki mitinginde, son isteğinin kendisini görmek olduğunu kızına söyleyen kanser hastası kadını evinde ziyaret etti.

ANNESİNİN SON ARZUSUNU ERDOĞAN'A İLETTİ

Sekiz yıl önce kansere meme kanserine yakalanan ve zaman içerisinde kanser bütün vücuduna yayılan 75 yaşındaki Raife Güreşçi, kızı Gülizar Ozan'a son isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu söyledi. Gülizar Ozan da annesinin isteğini gerçekleştirmek üzere miting için Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havaalanında karşılayarak Cumhurbaşkanı'na annesinin son isteğinin kendisini görmek olduğunu söyledi.

ERDOĞAN RAİFE NİNEYİ ZİYARETE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Konya mitinginin ardından Çumra programına geçmeden önce programına yaşlı kadının ziyaretini ekleyerek merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Raife Güreşçi'yi evinde ziyaret etti. Raife Güreşçi ile bir süre görüşen Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

4 YIL ÖNCE ERDOĞAN İÇİN VİDEO ÇEKMİŞ

Kanser hastası Raife Güreşçi'nin 4 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'a çektiği video ortaya çıktı. Raife Güreşçi videoda, "Kazandı. Çok sevindik. Onunla gurur duyuyorum. Ben Aksaray'da kalıyorum. Kanser hastasıyım. Ona dua ediyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. 7 tane çocuğum var oylarım hep Recep Tayyip Erdoğan'a. Çocuklarıma yemin verdirdim hiçbir tarafa atmayacaksınız ona atacaksınız diye. Çok seviyorum o dürüst doğru adam. Türkiye'm için çalışkan adam. Ona teşekkür ediyorum" dediği yer alıyor.

"TEPEMDE YERİ VAR"

Ayrıca videoyu çekenin evine gelse misafir olsa ne dersin sorusuna, "Tepemde yeri var keşke gelse. Gelsin buyursun gelsin. Her zaman için kapım sonuna kadar açık. Tayyip için canımı veririm" ifadelerini kullandı.