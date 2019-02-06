Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'le İş Tutanlarla Chp, İyi Parti, Saadet Partisi İş Tutuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'le iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik"

-"Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre gönüllülük esasına göre yapılacak"

-"İzmir'de Karabağlar için burası çok güzel bir yer diyebilir miyiz? Kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Akıllı şehirler uygulamasıyla tüm imkanlar insanlarımızın hizmetine sunulacak"

-"Yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kurulacak"

-"50 kat binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı? 50-60 katlı binalarda yaşayanların birbirlerinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı? İnanın yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz böyle mi?"

-"TOKİ başta olmak üzere yatay şehirleşme anlayışı ile oluşan binalarda yaşayanların birbiriyle hukukunu zenginleştireceğiz"

-"Ocak'ta yıllık ihracatımız 168.8 milyar dolara çıkarken dış ticaret açığımız da 48.5 milyar dolara indi. Bunları konuşmak, anlatmak bizim görevimiz. Bunu bay Kemal anlatmaz. Onunla dirsek temasında olanlar anlatmaz. Hele hele Kandil'le iş tutmuş olanlar anlatmaz. Kandil'le iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor"

-"İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal İş Bankası'nı CHP'ye değil hazineye tahsisi vardır. İş Bankası hazinenin malı olacaktır Allah'ın izniyle"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA