Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in Uzantıları Karşısında Eğilip Bükülenlerden Başkente Belediye...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elmadağ'da Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in Uzantıları Karşısında Eğilip Bükülenlerden Başkente Belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez."

Kaynak: AA
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