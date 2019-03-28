Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in Uzantıları Karşısında Eğilip Bükülenlerden Başkente Belediye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez."
Kaynak: AA