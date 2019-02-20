Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil Diyor Ki Hdp Olarak Bazı Yerlerde Seçime Girmeyeceksiniz, Aday...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " -" 31 Mart Gazze için Filistin için Suriye,Irak, Arakan, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür mesaj olsun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "
-" 31 Mart Gazze için Filistin için Suriye ,Irak, Arakan, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür mesaj olsun.
-" Kandil diyor ki HDP olarak bazı yerlerde seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz, bazı yerlerde CHP'yi destekleyeceksiniz bazı yerlerde İYİ partiyi destekleyeceksiniz. Mesele AK Partiyi sandıklarda mağlum etmek."
-"Bizler terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde Allahın izniyle en güzel Osmanlı tokatını vuracağız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.
Kaynak: İHA