Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil Diyor Ki Hdp Olarak Bazı Yerlerde Seçime Girmeyeceksiniz, Aday...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "

-" 31 Mart Gazze için Filistin için Suriye ,Irak, Arakan, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür mesaj olsun.

-" Kandil diyor ki HDP olarak bazı yerlerde seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz, bazı yerlerde CHP'yi destekleyeceksiniz bazı yerlerde İYİ partiyi destekleyeceksiniz. Mesele AK Partiyi sandıklarda mağlum etmek."

-"Bizler terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde Allahın izniyle en güzel Osmanlı tokatını vuracağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Kaynak: İHA