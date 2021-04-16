Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız"

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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