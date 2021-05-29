Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz" -"Dünyada örnek teşkil edecek bir proje oldu" -"Kim çevreci işte bu ortada.