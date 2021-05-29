Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz" -"Dünyada örnek teşkil edecek bir proje oldu" -"Kim çevreci işte bu ortada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz"

-"Dünyada örnek teşkil edecek bir proje oldu"

-"Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor
AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları yanına koşup sarıldı
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları yanına koşup sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta erken davranan isme ilginç tepki: Sen beni mahvettin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta erken davranan isme ilginç tepki: Sen beni mahvettin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Antony Blinken Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 15:53:09. #1.14#

title