Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (7)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (7)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (7)

'20 MİLYON AŞILAMAYA YAKLAŞMIŞ BULUNUYORUZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı aşılama hızının yeterliliği ve devletin çalışmaları hakkındaki soruyu yanıtladı.

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'20 MİLYON AŞILAMAYA YAKLAŞMIŞ BULUNUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı aşılama hızının yeterliliği ve devletin çalışmaları hakkındaki soruyu yanıtladı. Çalışmaların Bilim Kurulu ile beraber sürdürüldüğünü bildiren Erdoğan, "Bilim Kurulumuzun almış olduğu kararlar hangi istikametteyse biz de şu anda hükümet olarak bu istikamette icra ediyoruz. Aşı konusunda bile dünyada 6'ncı sırada yer alıyoruz. Şimdi Bilim Kurulumuzun yapacağı çalışmalarla birlikte bu aşı sürecini 65 yaşın altından daha nasıl kademelendirelim, bunun adımları da bir yandan atılmış olacak. Aşıda iyi bir konumdayız. 8 artı 10 milyon civarında, hatta 20 milyon aşılamaya yaklaşmış durumdayız. Bu bakımdan dünyada herhalde örnek sayılabilecek ülkelerden biri konumundayız" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Erdoğan'ın konuşması

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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