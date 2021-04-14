Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (5)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (5)

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (5)

'EN ÇOK İSTİHDAMI BİZ YAPTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamda planlama sorunu olup olmadığına ilişkin soru üzerine işsizlikte iyi bir noktaya geldiklerini belirtti.

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'EN ÇOK İSTİHDAMI BİZ YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamda planlama sorunu olup olmadığına ilişkin soru üzerine işsizlikte iyi bir noktaya geldiklerini belirtti. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde yüzde 13 civarında bir işsizlik olduğunu belirten Erdoğan, "Bu ciddi bir artış değil. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık. Fakat kovid meselesiyle turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımız, ciddi istihdamlar yaptık. Hem sağlıklı hem engelli konusunda ciddi istihdamlar yaptık. İş kalifikasyona geliyor; kalite, kalifikasyon konusunda kendisini ispatlıyorsa bir genç iş bulur" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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