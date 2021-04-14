Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (3)

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'SİZ 104 EMEKLİ OLARAK NASIL BÖYLE AÇIKLAMA YAPIYORSUNUZ?'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, gençlerle buluşmasında, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin değerlendirmesi soruldu.

'SİZ 104 EMEKLİ OLARAK NASIL BÖYLE AÇIKLAMA YAPIYORSUNUZ?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, gençlerle buluşmasında, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin değerlendirmesi soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz. Asker, askerdir. Ben de şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı olan bir konu değil ki. Zaten içinizde alışkanlık haline bu işi getirmiş olanlar var. Çok bu işi seviyorsanız kalkarsınız, siyasete soyunursunuz. Ama kalkıp da bunu 104 tane koordine olan, aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya koyulmasını, bir başkomutan olarak cumhurbaşkanı olarak; ülkemin birlik, beraberliği, huzuru noktasında bunu teminle sorumlu olan bir insan olarak tabi ki kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç zaten tamamen yargıya ait olan bir süreçtir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı