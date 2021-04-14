Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (2)

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'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADIN HAKLARINA SAYGIYI GETİRMEDİ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programda, "Sizin kararınızla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldık.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADIN HAKLARINA SAYGIYI GETİRMEDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programda, "Sizin kararınızla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldık. Bu kararınız öncelikle kadın hakları konusunda sizin ve kabinenizin düşüncelerinin değiştiğini mi gösteriyor?" sorusu üzerine şunları söyledi: "İstanbul Sözleşmesi, uygulaması itibarıyla maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız reddediyor mu? Reddediyor, kabul etmiyor. Bizim üzerinde durmamız gereken, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddet ile ilgili yasa; bu zaten var. Biz öyle bir medeniyetin, öyle bir dinin mensubuyuz ki bizim dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Eğer böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü; kalkarız, Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız, onunla beraber yola devam ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ