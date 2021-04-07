Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti'ye katılım töreni AK Parti'ye katılan Nejat Önder Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nejat Önder'e rozet takması Nejat Önder'in konuşması AK Parti TBMM...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

AK Parti'ye katılım töreni

AK Parti'ye katılan Nejat Önder

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nejat Önder'e rozet takması

Nejat Önder'in konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (16)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200'den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı