Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata...
26.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran gelip yerinde izleyecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu