Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata...

26.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran gelip yerinde izleyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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