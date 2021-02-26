Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Şu anda projemiz alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz.