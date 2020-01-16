Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz"
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz" - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

16.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (9)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler