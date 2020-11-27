Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce...
27.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç