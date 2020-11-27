Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır.