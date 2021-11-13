İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul ) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ifadesi"

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

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