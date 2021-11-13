Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne...

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ifadesi"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul ) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ifadesi"

Son dakika haberi! BABASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ANNESİNİ SON YOLCULUĞA UĞURLAYAN NİRAY GÜL ANNEM

Son dakika haberi! BABASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ANNESİNİ SON YOLCULUĞA UĞURLAYAN NİRAY GÜL ANNEM

 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

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