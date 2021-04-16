Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR