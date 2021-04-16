Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız"

İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) "Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) 'Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) 'Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) 'Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) 'Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını İnşallah Haziran'da atacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

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